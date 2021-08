Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação/Caíque Coufal

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEDivulgação/Caíque Coufal

Publicado 05/08/2021 23:49

Moradores de Vassouras, interior do Rio, estão reclamando do atraso na aplicação da 2ª dose da vacina AstraZeneca. Nas redes sociais da prefeitura, diversas pessoas relataram que foram aos pontos de vacinação na data agendada e não conseguiram completar a imunização contra a covid-19. Segundo O Dia apurou, o município recebeu apenas 80 doses de AstraZeneca para esta semana, quantidade que se esgotou na quarta-feira (04). A previsão é que um novo carregamento das vacinas Oxford/AstraZeneca chegue no sábado (07) e a Secretaria de Saúde restabeleça a aplicação das segundas doses.