Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEDivulgação

Publicado 05/08/2021 23:40

Após receber carregamentos com 586 doses de vacinas Pfizer e Coronavac para aplicação de primeiras doses, a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação para pessoas sem comorbidades de 22 e 23 anos a partir de amanhã (06). Segundo informou a prefeitura, todos devem levar RG, CPF e comprovante de residência fornecido pela sua Unidade de Saúde. A prefeitura também recebeu 130 doses da CoronaVac para aplicação de segundas doses.

A vacinação do grupo sem comorbidades vai acontecer entre 9h e 16h nos pontos de vacinação abaixo.

- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

- Universidade de Vassouras (Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, Centro)

- Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)

*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação