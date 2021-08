Material apreendido - (Imagem: Reprodução/PM)

Publicado 05/08/2021 20:04

Nesta quinta-feira (05), policiais militares do 10º Batalhão prenderam dois homens com drogas em Barra do Piraí. Na ação, realizada no bairro Vila Helena, os agentes apreenderam 44 pinos de cocaína e 37 invólucros de maconha. Os dois rapazes foram conduzidos para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, autuados e presos.