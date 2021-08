Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEDivulgação

Publicado 06/08/2021 16:01

De acordo com o boletim divulgado nesta sexta (06) pela prefeitura, Vassouras acumula 129 mortes por covid-19 e 2.877 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Com o avanço da vacinação, o município observou queda no número de internações pela doença. Segundo o levantamento de hoje, há 98 pessoas em estágio ativo de covid-19 e uma delas permanece internada. Outras 54 pessoas estão com suspeita de infecção pelo novo coronavírus e duas delas estão internadas. As demais pessoas infectadas ou com suspeita de infecção estão em isolamento domiciliar.