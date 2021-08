Procon-RJ realiza fiscalização em seis farmácias do Rio e constata publicidade enganosa - Divulgação/Procon-RJ

Procon-RJ realiza fiscalização em seis farmácias do Rio e constata publicidade enganosaDivulgação/Procon-RJ

Publicado 12/08/2021 18:45

Rio - O Procon do Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta terça (10) e quinta-feira (12), uma ação de fiscalização em farmácias de bairros da Zona Norte, Oeste e Centro do Rio com o apoio da Secretaria de Fazenda (SEFAZ) e do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM). Das seis farmácias vistoriadas, apenas uma localizada na Rodoviária Novo Rio não apresentou irregularidades. Problemas com preço e publicidade enganosa foram constatados pelos fiscais.



As drogarias Pacheco e Raia da Tijuca foram autuadas por não dispor de cartaz informando a listagem dos remédios genéricos e suas características. O mesmo aconteceu com a unidade da Pacheco do Centro. Ainda na drogaria Raia, os fiscais identificaram ausência do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros.

Publicidade

Procon-RJ realiza fiscalização em seis farmácias do Rio e constata publicidade enganosa Divulgação/Procon-RJ



A Pacheco da Tijuca ainda apresentou problemas relacionados ao preço, que em alguns produtos estavam ausentes e em outros, induzia o consumidor em erro, exibindo preço diferenciado para participantes de clube de promoções em tamanho superior ao preço regular.



Na Pacheco do Centro, uma promoção induzia o consumidor em erro quando oferecia um kit em que um dos produtos era gratuito, mas o valor deles separadamente era menor que o valor do conjunto promocional. Além disso, o encarte possui ofertas que não estavam registradas no caixa.



Na drogaria Drogalife, localizada na Rodoviária Novo Rio, não foram encontradas irregularidades.



Já na terça-feira, os fiscais vistoriaram duas filiais da Drogaria Venâncio, uma no Méier, e outra em Campo Grande. Em ambas o cartaz de desconto (leve mais por menos) induzia o consumidor em erro ao destacar os preços condicionais à oferta em detrimento do valor unitário do produto. Na loja do Méier, alguns produtos não possuíam preços visíveis e foi determinada adequação imediata. A Pacheco da Tijuca ainda apresentou problemas relacionados ao preço, que em alguns produtos estavam ausentes e em outros, induzia o consumidor em erro, exibindo preço diferenciado para participantes de clube de promoções em tamanho superior ao preço regular.Na Pacheco do Centro, uma promoção induzia o consumidor em erro quando oferecia um kit em que um dos produtos era gratuito, mas o valor deles separadamente era menor que o valor do conjunto promocional. Além disso, o encarte possui ofertas que não estavam registradas no caixa.Na drogaria Drogalife, localizada na Rodoviária Novo Rio, não foram encontradas irregularidades.Já na terça-feira, os fiscais vistoriaram duas filiais da Drogaria Venâncio, uma no Méier, e outra em Campo Grande. Em ambas o cartaz de desconto (leve mais por menos) induzia o consumidor em erro ao destacar os preços condicionais à oferta em detrimento do valor unitário do produto. Na loja do Méier, alguns produtos não possuíam preços visíveis e foi determinada adequação imediata.