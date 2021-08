Inusitado! Bombeiros fecham rua para resgatar tapete na Zona Sul - Reprodução/Twitter

Inusitado! Bombeiros fecham rua para resgatar tapete na Zona SulReprodução/Twitter

Publicado 12/08/2021 17:07

Rio - O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um tapete voador, na última quarta-feira (11), na Rua Hilário de Gouvêa, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O item de decoração "voou" por uma janela e ficou preso no alto de uma árvore.



Por conta da ação dos militares do quartel da região, a rua onde o tapete estava precisou ser fechada. O resgate do item contou com dois caminhões e uma escada do tipo magirus. Ainda, um morador gravou os bombeiros retirando o tapete e relatou ser "a saga do tapete".



A SAGA DO TAPETE !



Vejam o que é o Rio de Janeiro!



Alguem deixou cair um tapete numa arvore aqui em Copacabana.



Nao satisfeito com isso, chamaram os bombeiros pra resolver o problema.



Sigam a thread pra ver os bombeiros em ação. pic.twitter.com/EDQ6j5puGg — Lucas Mello (@lucasrpmello) August 11, 2021

Os militares foram acionados às 14h e a ação, segundo testemunhas, durou cerca de uma hora. O 'resgate do tapete' terminou por volta de 15h40. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles tiveram que realizar o resgate para evitar que o objeto caisse na cabeça de alguém.