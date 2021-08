Marido da atriz Carla Daniel morre ao cair da Pedra do Arpoador: 'estou com o coração partido' - Reprodução Instagram

Publicado 12/08/2021 15:47 | Atualizado 12/08/2021 22:29

Rio - O corpo do músico e empresário Sérgio José Coutinho Stamile, de 41 anos, foi sepultado na tarde desta quinta-feira no Memorial do Carmo, Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio. O corpo dele foi encontrado no Parque Garota de Ipanema, entre as praias de Ipanema e Arpoador, na Zona Sul do Rio, na manhã de terça-feira (10). Segundo pessoas próximas à família, Sergio teria ido meditar na Pedra do Arpoador, quando teria escorregado e caído.



A atriz, produtora e cantora Carla Daniel, namorada do artista, pediu para que o velório de Sérgio, também chamado de "Pirata do Arpoador", fosse fechado para a família e amigos próximos. Nas redes sociais, Carla lamentou a perda de seu companheiro. "Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido! Queria tanto mais tempo juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos".



Na manhã de terça-feira (10), policiais militares do 23º BPM (Leblon) foram acionados e encontraram o cadáver no local. Agentes do Grupo de Local de Crime (Gelc) da Delegacia de Homicídios da capital realizaram uma perícia logo depois e buscaram imagens de câmera de segurança para auxiliar nas investigações do caso.

O laudo de necropsia realizado por profissionais do Instituto Médico-Legal (IML) no corpo de Sérgio José indicou a causa da morte do publicitário e músico como indeterminada. Com o laudo inconclusivo, serão feitos exames complementares no sangue da vítima para analisar possíveis causas patológicas e ainda realizar o exame toxicológico, que pode detectar substâncias eventualmente consumidas causando ou contribuindo para a morte.