Traficante é considerado foragido da Justiça - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 12/08/2021 16:19 | Atualizado 12/08/2021 16:26

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira (11) um cartaz que pede informações que ajudem a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a prender o traficante Carlos Henrique dos Santos Araújo, conhecido como "CH”, de 32 anos, acusado de uma tentativa de homicídio e de um triplo homicídio qualificado, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 2017. Ele é considerado foragido da Justiça.



De acordo com as investigações da DHBF, no dia 17 de agosto de 2017, em uma borracharia localizada na Avenida Barão do Rio Branco, em Saracuruna, o traficante atirou e matou Denier Oliveira Porto, Lucio Andrade da Silva e Delamar Alves Mattos. Uma quarta vítima conseguiu fugir do local. De acordo com as investigações, Lúcio, que era proprietário do local, tinha ligações com a milícia local.



Segundo informações recebidas pelo Disque Denúncia, "CH" teria envolvimento na morte do Subtenente Reformado da Polícia Militar Manoel Fernando da Silva Pereira, mais conhecido como Bacural. O crime aconteceu no dia 30 de julho, também em Saracuruna. A vítima estava em um bar, quando por volta das 19h, criminosos atiraram no policial reformado, que morreu no local.



Na madrugada da última terça (10), o traficante Paulo Vitor Vinuto Barbosa, o "Churrasquinho", de 26 anos, foi morto, após confronto com policiais da DHBF e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), quando policiais da estiveram em um conjunto habitacional no bairro Cangulo, em Caxias. De acordo com as investigações, junto com Carlos Henrique, Churrasquinho atuava como líder do tráfico de drogas da região, com vínculo nas comunidades de Jardim Ana Clara, Cangulo e Rasta.



Ainda segundo a especializada, o tráfico da região atua com características similares à milícia, como extorsão de comerciantes e moradores, posse de casas e terrenos, assumindo monopólio de atividades comerciais. Além disso, também expulsam os prestadores de serviços de internet e TV a cabo para atuação daqueles com quem estão associados.



Contra Carlos Henrique, constam três mandados de prisão pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e corrupção de menores. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.