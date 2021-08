Flordelis desembarca no Aeroporto Santos Dumond no Rio de Janeiro, apos perder seu mandato de Deputada Federal, nesta quinta feira (12). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/08/2021 14:51

Rio - O desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, rejeitou o pedido da defesa da ex-deputada federal Flordelis para suspensão da obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (12).

Flordelis é acusada de ser a mentora da morte do marido, pastor Anderson do Carmo, executado a tiros em junho de 2019. Outras dez pessoas também respondem por envolvimento no crime.



O magistrado argumentou que a defesa não apresentou elementos suficientes que justificassem a suspensão imediata da medida cautelar imposta à Flordelis, destacando que as justificativas apresentadas pela defesa já haviam sido avaliadas em outro pedido de habeas corpus que foi negado.



“Na verdade, o pleito ora em apreciação já foi apresentado a este Relator no HC 0065362-46.2020.8.19.0000, com fundamentos semelhantes, tendo sido rechaçado. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar, tenho por indeferi-lo.“



O pedido ainda será analisado em sessão a ser agendada pelo colegiado da 2ª Câmara Cível.

Na terça-feira, a defesa de Flordelis entrou com um pedido de Habeas Corpus em favor da então deputada. Após a cassação, uma manifestação defensiva foi remetida ao TJ contra o pedido de prisão preventiva.