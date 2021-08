Flordelis chega ao aeroporto Santos Dumont - Marcos Portos/ Agência O Dia

Flordelis chega ao aeroporto Santos DumontMarcos Portos/ Agência O Dia

Publicado 12/08/2021 11:50 | Atualizado 12/08/2021 11:57

fotogaleria

Publicidade

Flordelis chegou pouco antes de 11h e teria deixado o local sem falar com a imprensa. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que até o momento não há qualquer registro sobre o pedido de prisão da ex-deputada. Questionado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ainda não se manifestou.

A ex-parlamentar responde por ser a mentora intelectual do assassinato do marido Anderson do Carmo, em junho de 2019. No momento, ela é monitorada por uma tornozeleira eletrônica. O advogado da família de Anderson alega que o dispositivo “não foi o suficiente para contê-la dos abusos ao uso do cargo, o qual ocupava no sentido de não só turbar a instrução criminal, como também faltar com respeito à ordem judicial", declara a acusação em requerimento para prisão preventiva de Flordelis.

Publicidade

Defesa reforça pedido de Habeas Corpus

Na terça-feira, a defesa de Flordelis entrou com um pedido e Habeas Corpus em favor da então deputada. Após a cassação, uma manifestação defensiva foi remetida ao TJ contra o pedido de prisão preventiva enviado pela acusação. Segundo o advogado Rodrigo Faucz, já era esperado um movimento dessa natureza, mas ele argumenta que o pedido não tem embasamento.

Publicidade

"Não estão presentes nenhum dos requisitos para o pedido da prisão da Flordelis, eis que inclusive ela continua a disposição da justiça sempre que for necessário. Ela participou de todas as audiências, ela foi em todos os atos do processo. Ou seja, seja ela tem o direito aguardar o julgamento em liberdade", declarou Faucz. O HC de terça ainda não foi julgado