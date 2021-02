Homem gravou a suposta venda no trem Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 19:13 | Atualizado 25/02/2021 19:26

Rio - A Polícia Civil do Rio informou, na tarde desta quinta-feira, que está analisando imagens para identificar o homem que aparece tentando vender uma suposta tornozeleira eletrônica dentro de um trem da SuperVia.



Em um vídeo divulgado pela página Campo Grande RJ, o homem tenta vender o objeto por R$ 50. Ele mostra um carregador e diz que quem comprar tem chances de arrumar uma namorada. Confira:

Em nota, a Supervia informou que não teve conhecimento e não tem registro do fato. "A segurança pública dentro do sistema ferroviário é uma atribuição do Governo do Estado, que atua por meio do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer). Os agentes da concessionária não tem poder de polícia e acionam os órgãos competentes sempre que necessário".