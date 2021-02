Esquema de funcionamento do MetrôRio no feriado de Carnaval MetrôRio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:59 | Atualizado 11/02/2021 11:24

Rio - O MetrôRio, informou, em razão do decreto da Prefeitura do Rio, que veta a organização de eventos, como desfiles e blocos, que não haverá operação especial de Carnaval. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, as Linhas 1, 2 e 4 do metrô seguirão os horários regulares de funcionamento.

No sábado (13), na segunda-feira (15) e na quarta-feira (17), as estações abrirão das 5h à meia-noite. Já no domingo (14) e na terça-feira (16), feriado de Carnaval, a operação será das 7h às 23h.

Publicidade

No fim de semana e no feriado, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também seguirão os horários de rotina.

A concessionária orienta seus clientes que utilizem meios digitais, efetuando o pagamento da passagem diretamente nas catracas ou recarregando online o cartão Giro do MetrôRio, a fim de agilizar o acesso e evitar filas.

Publicidade

A empresa também reforçou a comunicação, com placas e avisos sonoros, informando a importância e obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o sistema, iniciativa adotada desde o começo da pandemia.

Além disso, uma equipe com megafones realiza rondas orientativas nos mezaninos, plataformas e interior dos vagões. Todas as estações do sistema também contam com dispensadores de álcool em gel instalados nos locais de uso comum, incluindo as plataformas, para utilização dos clientes.

Publicidade

Horários de funcionamento do metrô no Carnaval

Metrô - Linhas 1, 2 e 4

Publicidade

Sábado (13/02): das 5h à meia-noite



Domingo (14/02): das 7h às 23h



Segunda-feira (15/02): das 5h à meia-noite



Terça-feira (16/02) Feriado: das 7h às 23h



Quarta-feira (17/02): das 5h à meia-noite

Transferência entre as linhas 1 e 2

Publicidade

Sábado (13/02), domingo (14/02) e terça-feira (16/02): na Estação Estácio



Segunda-feira (15/02) e quarta-feira (17/02): nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central)

Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Publicidade

Sábado (13/02): das 5h às 23h30



Domingo (14/02): das 7h às 22h30



Segunda-feira (15/02): das 5h às 23h30



Terça-feira (16/02) Feriado: das 7h às 22h30



Quarta-feira (17/02): das 5h às 23h30

Funcionamento dos trens:

Publicidade

Na próxima terça-feira (16), feriado de Carnaval, os trens da SuperVia vão circular de acordo com a grade horária de sábados programada para cada ramal (entre 4h15 e 23h). No restante da semana (segunda, quarta, quinta e sexta-feira), a operação seguirá a grade regular de dias úteis.

A concessionária orienta que os clientes se programem, consultando a grade de seus ramais. As informações estão disponíveis na seção "Planeje Sua Viagem", no aplicativo da SuperVia e no site www.supervia.com.br, ou consultando o SuperVia Fone, no número 0800 726 9494.