Publicado 09/02/2021

Neste ano, em razão da pandemia, o Carnaval foi cancelado. A semana que costuma ser de feriado e folia para muitos trabalhadores será bem diferente da habitual. De acordo com decreto do governo do Rio de Janeiro, a terça-feira gorda segue como feriado. Entretanto, um acordo entre a Fecomércio-RJ e o Sindicato dos Trabalhadores possibilita a abertura das lojas em todo o estado, inclusive na terça e na Quarta-Feira de Cinzas. Diante disso, confira o que abre e o que fecha nos próximos dias no comércio e o funcionamento dos serviços.

O acordo não obriga a abertura das lojas, sendo uma decisão facultativa. “Trata-se de um pleito da Federação que beneficiará os comerciantes de toda a cidade em um período atípico. O feriado foi mantido, mas as autoridades anunciaram que não vão permitir comemorações oficiais da data, como desfiles de escolas de samba e blocos de rua, por conta da pandemia", explica Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ.

O presidente da Fecomércio ainda acrescentou que a medida é para auxiliar os empresários nesta retomada econômica, conseguindo assim negociar a permissão para que as empresas do comércio da cidade funcionem normalmente nestas duas datas. "Esperamos que a medida contribua para o aumento das vendas e dê a todos o fôlego necessário para o setor voltar a crescer”, finalizou ele.

Na próxima terça-feira, os trens da SuperVia vão circular de acordo com a grade horária de sábados programada para cada ramal (entre 4h15 e 23h). No restante da semana (segunda, quarta, quinta e sexta-feira), a operação seguirá a grade regular de dias úteis.



A concessionária orienta que os clientes se programem, consultando a grade de seus ramais. As informações estão disponíveis na seção "Planeje Sua Viagem", no aplicativo da SuperVia e no site www.supervia.com.br, ou consultando o SuperVia Fone, no número 0800 726 9494.

Norte Shopping



No sábado, dia 13, o NorteShopping funcionará das 10h às 22h (lojas, quiosques e alimentação), Taste Lab das 11h à 0h e Pátio das 10h à 0h. No domingo, dia 14, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h; praças de alimentação abrem das 12h às 22h e Taste lab das 12h à 0h. O cinema e lazer funcionam de acordo com a programação e o Pátio fica aberto das 12h à 0h.

Na segunda-feira, dia 15, o Norte Shopping funcionará das 10h às 22h (lojas, quiosques e alimentação), Taste Lab das 11h às 23h e Pátio das 10h à 0h.

Na terça-feira de Carnaval, dia 16, lojas, quiosques abrem das 13h às 21h, alimentação das 12h às 22h, Taste Lab das 11h às 23h e Pátio das 12h à 0h. Na Quarta-Feira de Cinzas, dia 17, lojas, quiosques e alimentação funcionam das 10h às 22h, Taste Lab das 11h às 23h e Pátio das 10h à 0h.

Shopping Tijuca



Já o Shopping Tijuca, no sábado de Carnaval, as lojas vão funcionar em horário normal das 10h às 22h, e restaurantes das 12h às 23h. No domingo, dia 14, também será de horário normal, com abertura das lojas e quiosques das 13h às 21h e praça de alimentação e restaurantes das 12h às 22h.



Já na segunda e quarta-feira de cinzas o horário também será normal com lojas e quiosques das 10h às 22h e praça de alimentação e restaurantes das 12h às 23h. A terça-feira, dia 16, terá horário especial de feriado com funcionamento das lojas das 13h às 21h e alimentação das 12h às 22h. O cinema segue de acordo com a programação da Kinoplex.

Plaza Shopping Niterói



No sábado, dia 13, o Plaza Shopping Niterói vai funcionar (lojas e quiosques) das 10h às 22h. A Praça de Alimentação das 10h às 23h. Restaurantes e cinema funcionam de acordo com a programação.



No domingo, dia 14, o Plaza Shopping Niterói vai funcionar (lojas e quiosques) das 13h às 21h. A Praça de Alimentação das 12h às 22h. Restaurantes e cinema funcionam de acordo com a programação.



Na segunda-feira, dia 15, o Plaza Shopping Niterói vai funcionar (lojas e quiosques) das 10h às 22h. A Praça de Alimentação das 10h às 23h. Restaurantes e cinema funcionam de acordo com a programação.



Na terça-feira, dia 16, o Plaza Shopping Niterói vai funcionar (lojas e quiosques) das 15h às 21h. A Praça de Alimentação das 12h às 22h. Restaurantes e cinema funcionam de acordo com a programação.



Na quarta-feira, dia 17, o Plaza Shopping Niterói vai funcionar (lojas, quiosques e praça de alimentação) das 12h às 22h. Restaurantes e cinema funcionam de acordo com a programação.

Saúde

As unidades 24 horas da rede municipal de Saúde – UPAs, hospitais e centros de emergência regional (CERs) – vão funcionar ininterruptamente no feriado de carnaval, dia 16. Os centros municipais de saúde e clínicas da família funcionarão no feriado exclusivamente para a vacinação contra a covid-19. Neste dia, serão vacinadas nas unidades pessoas de 83 anos ou mais. Nos dias 15 e 17, o funcionamento das unidades de saúde municipais será normal.



As equipes de saúde também aproveitarão a terça-feira de carnaval para vacinar em domicílio idosos acamados a partir de 75 anos e para retornar às instituições de longa permanência, onde aplicarão a segunda dose da vacina nas pessoas que foram imunizadas logo no início da campanha: idosos que vivem em asilos e pessoas com deficiência institucionalizadas. População indígena e quilombola, além dos profissionais das unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) envolvidos na campanha de vacinação também receberão a segunda dose neste dia.



Ainda no dia 16, unidades hospitalares e de pronto atendimento deverão aplicar a segunda dose da vacina nos seus próprios profissionais que tomaram a primeira dose no local de trabalho em janeiro. O Laboratório Municipal de Saúde Pública e o Pronto Atendimento de Fiscalização Sanitária, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária, estarão funcionando em regime de plantão. Outras informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746.