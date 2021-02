Supervia aumenta tarifa das passagens e passageiros criticam Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 07:43

Rio - A nova tarifa dos trens da Supervia começa a valer a partir desta terça-feira, o valor passa de R$ 4,70 para R$ 5,00. O valor inicial proposto pela Supervia era de 5,90, mas a concessionária e o governo do estado chegaram a um acordo na última sexta-feira , o que reduziu o valor do reajuste.

Os clientes estão sendo informados sobre o novo valor pelos meios oficiais de comunicação da concessionária. A concessionária ressalta que os passageiros que já tiverem adquirido os cartões unitário ou pré-pago deverão complementar o valor da tarifa na hora do embarque, caso necessário.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram do aumento do preço e do serviço. "Trem está com preço do metro, mas a Supervia não faz uma melhoria", comentou uma.

"Aumentou o preço, mas o serviço continua o mesmo", lamentou outro. "Supervia tem um aumento absurdo pelo serviço prestado. Uma viagem que dura 2h, você já chega cansado no trabalho".

Um homem também relatou que os avisos sonoros da estação São Francisco Xavier não estão funcionando.



A concessionária informou que, nesta manhã, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:



- Ramal Deodoro – Santa Cruz (pico de 5h às 8h)



- Entre Santa Cruz e Senador Camará - intervalo médio de 20 minutos



- Entre Bangu e Central do Brasil – intervalo médio de 16 minutos



Das 10h às 15h, haverá manutenção em cabos da rede aérea entre as estações Santa Cruz e Paciência.



- Ramal Japeri (pico de 5h às 7h)



- Entre Nova Iguaçu e Japeri – Intervalo médio de 24 minutos



- Entre Central e Nova Iguaçu – Intervalo médio de 12 minutos



- Ramal Belford Roxo (pico de 6h às 8h)



Intervalo médio de 25 minutos.



- Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)



- Central a Gramacho - intervalo médio de 12 minutos



- Gramacho a Saracuruna - intervalo médio de 23 minutos