Rio - Mesmo com problemas diários no serviço, o Governo do Estado e a Supervia assinaram, nesta sexta-feira, um acordo que autoriza o reajuste das tarifas dos trens em 30 centavos, passando de R$ 4,70 para R$ 5 a partir da próxima terça-feira. O governo e a concessionária dizem que, sem o acordo, a passagem passaria dos atuais R$ 4,70 para R$ 5,90. Um termo aditivo foi adicionado ao contrato para permitir o reajuste menor.

O objetivo das negociações era definir um reajuste tarifário mais condizente com o atual cenário socioeconômico, fortemente atingido pela pandemia do novo coronavírus, diminuindo o impacto para o usuário.

De acordo com o reajuste previsto anualmente no contrato e homologado pela Agetransp em dezembro, a passagem custaria R$ 5,90 a partir de 2 de fevereiro. Após diversas tratativas, o aumento foi adiado por 20 dias.