Agetransp) notificou a concessionária Metrô Rio para que não interrompa o serviço. A empresa informou o estado sobre Rio - A Agência Reguladora dos Transportes Públicos do Estado () notificou a concessionáriapara que não interrompa o serviço. A empresa informou o estado sobre desequilibrio financeiro em razão do prejuízo sofrido com a queda no número de passageiros durante a pandemia . O aviso da notificação foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira.

"A Agetransp vai notificar o Metrô Rio para que o serviço não seja interrompido. E o estado (poder concedente) deve adotar medidas para assegurar a continuidade em até cinco dias", diz o texto.

Com desequilíbrio nas contas, a concessionária informou ao estado sobre a situação eminente de colapso no transporte. O Metrô Rio alega que só tem dinheiro para cobrir os gastos deste mês de agosto e que pode interromper a operação em setembro.

A Supervia, que administra os trens também diz enfrentar dificuldades.

A Agetransp diz que "a decisão do Conselho Diretor proíbe as concessionárias Metrô Rio e Supervia de suspenderam unilateralmente a prestação dos serviços aos usuários dos transportes do Rio de Janeiro. Pelo contrato em vigor, as empresas têm a obrigação de manter a continuidade dos serviços".