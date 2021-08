Polícia Civil prende suspeitos de matar homem em Nova Iguaçu - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 12/08/2021 15:43 | Atualizado 12/08/2021 16:02

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, dois homens suspeitos de terem matado um homem na porta de uma boate em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Rodrigo Tiburcio Barbosa foi encontrado no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu, e Andrew Sena Ramos no Perequê, em Angra dos Reis. Os dois fariam parte de milícia que atua em Comendador Soares, no município da Baixada Fluminense.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em julho deste ano, Andrew assassinou Luis Carlos de Oliveira da Silva Morais em frente ao bar Mahalo Ginkeria, em Nova Iguaçu. No momento do crime, a vítima conversava com um homem que estava parado na calçada.



Pouco antes do crime, em outro bar, Luis Carlos chegou a conversar com os dois suspeitos, que agiram como se fossem amigos da vítima. No mesmo local, os policiais encontraram imagens dos autores mostrando que estavam armados. Assim que a vítima deixa o bar, Andrew o segue e o mata enquanto Rodrigo vigia o local.