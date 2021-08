Operação PF na Rocinha. Na foto, movimentação de polícias no interior da comunidade - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Operação PF na Rocinha. Na foto, movimentação de polícias no interior da comunidadeREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 05/08/2021 06:43 | Atualizado 05/08/2021 08:02

Rio - A Polícia Federal cumpre 22 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos de fraude no auxílio emergencial, socorro financeiro dado pelo governo federal às famílias em dificuldades durante a pandemia . Dos quatro mandados de prisão, três já foram cumpridos, inclusive o do principal alvo da operação, localizado no município de Araquari (SC). A Operação 'Voitheia II' indica que pelo menos 5 mil benefícios do auxílio foram fraudados por organizações criminosas.

Agentes cumprem mandados na Rocinha, Zona Sul do Rio, e na Baixada Fluminense. Além do Rio, ações acontecem em Santa Catarina e em Minas Gerais. Ao todo, 60 agentes da Polícia Federal estão nas ruas.

Publicidade

A primeira fase da operação, em abril, prendeu quatro pessoas em flagrante. Na manhã desta quinta, na Rocinha, policiais federais estiveram em uma loja de depilação no interior da comunidade, que pertenceria a um dos alvos da operação.

fotogaleria

Publicidade

As investigações são fruto do grupo de trabalho nomeado Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), formado pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

"Os objetivos da atuação interinstitucional são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes, além da recuperação aos cofres públicos do valores pagos indevidamente", informou a PF, em nota.