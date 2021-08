Paulo José - Globo/João Miguel Júnior

Publicado 11/08/2021 21:09

O ator Paulo José morreu, aos 84 anos, nesta quarta-feira. O artista estava internado há 20 dias em um hospital no Rio de Janeiro e faleceu em decorrência a uma pneumonia. Paulo deixou a esposa e quatro filhos: Ana, Bel e Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Dina Sfat, além Paulo Henrique Caruso.

A relação de Paulo José com o mundo da atuação começou quando ele ainda estava na escola. Anos mais tarde, ele começou no teatro amador em Porto Alegre. No início dos anos 60, Paulo se mudou para São Paulo e trabalhou no Teatro Arena. O artista estreou na Globo como ator na novela ‘Véu de Noiva’, de Janete Clair, em 1969. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, atuou em mais de 20 novelas e minisséries.



Diversos famosos lamentaram a morte de Paulo José nas redes sociais. Os atores Suzana Pires e Marcelo Medici foram algumas das celebridades que prestaram homenagem ao ator.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzana Pires (@suzipires)

Paulo José, ator grandioso, potente, generoso, dos meus preferidos. homem extremamente delicado. só podemos agradecer por tudo pic.twitter.com/Zs3oQLoaU5 — Marcelo Medici (@marcelomedici) August 11, 2021

Paulo José morreu.



Ilha das Flores é um documentário que eu vou levar pro resto da vida.



Assistam!#rippaulojose — Oscar Filho (@OscarFilho) August 11, 2021

Acabo de saber da morte do queridíssimo ator Paulo José …

Muito triste . Lembro de ter feito uma matéria linda com ele há muitos anos, onde ele já falava da luta contra o Mal de Parkinson…. Minha solidariedade à família e ao amigos. Um beijo especial para @belkutner — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) August 11, 2021

