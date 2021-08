Britney Spears - Reprodução

Britney SpearsReprodução

Publicado 11/08/2021 18:38 | Atualizado 11/08/2021 18:40

A dançarina Valerie Moise, que trabalhou com Britney Spears durante a "Circus Tour", em 2009, contou detalhes do tratamento que a cantora recebia. Em sua conta no Instagram, que é fechada ao público, Valerie narrou o episódio em que a artista foi arrastada, contra vontade, ao palco para fazer um show.

fotogaleria

Publicidade

“Eu me lembro de chorar nos bastidores quando a Senhorita B [Britney Spears] não queria se apresentar porque havia muita fumaça de maconha na plateia. Ainda assim, eles a arrastaram por seus braços de volta para o palco. Ela não queria se apresentar porque, se a tutela pegasse drogas em seu organismo, iriam tirar dela seus filhos”, afirmou Valerie.



Publicidade

O advogado da cantora, Matt Rosengart, entrou com uma moção para tirar Jamie do posto. Além disso, ele indica o contador público certificado Jason Rubin para o lugar de Jamie. Uma audiência sobre Rubin está marcada para 13 de dezembro.

Segundo o site "TMZ", os documentos acusam Jamie de tornar a vida a de Britney "traumatizante, insana e deprimente". Além disso, os defensores de Britney dizem que o relacionamento da cantora com Jamie é 'venenoso' e 'prejudica a saúde mental dela.