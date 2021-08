Samantha Schmütz - Reprodução/GNT

Samantha Schmütz Reprodução/GNT

Publicado 11/08/2021 16:43 | Atualizado 11/08/2021 16:45

Samantha Scmütz comemorou, pelos Stories, do Instagram, a derrota da PEC do voto impresso, nesta quarta-feira. Na rede social, a atriz perguntou por qual motivo a proposta recebeu 229 votos a favor.

fotogaleria

Publicidade

"Queria comentar sobre os 229 votos a favor do voto imprenso. Gente, impressionante, né, porque assim, o cara e a mulher são eleitos por urnas eletrônicas e agora estão votando contra o sistema que os próprios elegeram", questionou Samantha.



A atriz finalizou mandando um recado bem direto a esses que votaram a favor: "Bom, vamos ficar ligados. Vou botar a lista dos nomes [que votaram] aqui. Tinha que botar a cara. Bota a cara no sol, voto de papel sem noção. Ah, enfia o papel no c*".

Publicidade

'The Masked Singer Brasil'

Após a estreia do "The Masked Singer Brasil", o público tenta descobrir quem são os participantes do reality musical. Nas redes sociais, uma das celebridades apontadas como um dos competidores possíveis é Samantha Schmütz, mas a atriz explicou que não está entre os cantores mascarados da nova atração da TV Globo.

Publicidade

“Bom dia, Brasil. Eu estou vendo aqui no Twitter, até amigos meus me mandaram: ‘Ah, você está no The Masked Singer’. Não, não estou… Não estou porque eu já fiz dois programas com júri e eu jurei para mim mesma que nunca mais vou fazer programa com júri”, declarou em seus Stories do Instagram, nesta quarta-feira (11). “Vamos descobrir juntos, mas eu… Já me tira”, completou.