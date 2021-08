Samantha Schmütz negou estar entre competidores do 'The Masked Singer Brasil' - Reprodução

Samantha Schmütz negou estar entre competidores do 'The Masked Singer Brasil'Reprodução

Publicado 11/08/2021 15:04 | Atualizado 11/08/2021 15:05

Rio - Após a estreia do "The Masked Singer Brasil", o público tenta descobrir quem são os participantes do reality musical. Nas redes sociais, uma das celebridades apontadas como um dos competidores possíveis é Samantha Schmütz, mas a atriz já deixou claro que não está entre os cantores mascarados da nova atração da TV Globo.

“Bom dia, Brasil. Eu estou vendo aqui no Twitter, até amigos meus me mandaram: ‘Ah, você está no The Masked Singer’. Não, não estou… Não estou porque eu já fiz dois programas com júri e eu jurei para mim mesma que nunca mais vou fazer programa com júri”, declarou em seus Stories do Instagram, nesta quarta-feira (11). “Vamos descobrir juntos, mas eu… Já me tira”, completou.