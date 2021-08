Douglas Souza faz parte do mesmo time que conquistou o ouro nas Olimpíadas Rio 2016 - Reprodução/Instagram

Douglas Souza faz parte do mesmo time que conquistou o ouro nas Olimpíadas Rio 2016Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2021 16:09

Rio - Conhecido com 'Prefeito da Vila Olímpica', o ponteiro da seleção brasileira de vôlei Douglas Souza é o queridinho do momento nas redes sociais. Com 3,2 milhões de seguidores, o atleta tem conquistado cada vez mais fãs com seu jeito espontâneo. E dessa vez não foi diferente.

fotogaleria

Publicidade

Ao brincar com um filtro de quiz, Douglas respondeu a uma pergunta sobre sua cidade dos sonhos, Nova York, e explicou qual era seu tralho. "Minha profissão? Profissão de milhões, né? É dar tapa nas bolas. Ficou estranho, né?", brincou o atleta.