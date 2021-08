Nego do Borel simula casamento em postagem - Reprodução/Montagem

Publicado 11/08/2021 15:53

Rio - Nego do Borel virou alvo, mais uma vez, da zoação de seus próprios seguidores no Instagram. Pelas redes sociais, o funkeiro compartilhou uma foto em que aparecem duas mãos (uma feminina e uma masculina) em uma cerimônia de casamento.

Mas pouco tempo após a postagem, até os poucos seguidores que tinham acreditado que Nego tinha se casado descobriram que a foto não era dele e, sim, do Pinterest. Após a descoberta, muitos seguidores do funkeiro denunciaram a 'falcatrua' e debocharam do cantor, dizendo que ele estava querendo atenção.

Após o rebuliço, Nego do Borel voltou às redes sociais e justificou que não precisa postar fotos só dele mesmo. "Bom dia, Dubai. Boa noite, Brasil. Gente, agora é o seguinte: eu só posso postar foto agora que se a foto for minha? Se eu postar não for minha, eu não posso postar. Se eu postar foto de outra pessoa é mico, é feio", retrucou o artista.

