Tierry, Gabi Martins e Gui NapolitanoReprodução/Montagem

Publicado 11/08/2021 11:38

Rio - Após o anúncio da separação de Gabi Martins e Tierry, o ex da cantora, Gui Napolitano, foi apontado como pivô do fim da relação. Gui e Gabi se conheceram durante o 'BBB 20', no ano passado, e chegaram a se relacionar fora do confinamento também.

Mesmo assim, Gui não gostou nada de ver seu nome atrelado à confusão. "HAHAHAHAHAHAHAHA só o que me faltava", desabafou o modelo no Twitter. Nos comentários, os fãs de Gui deram força ao rapaz, dizendo que as pessoas estavam se aproveitando para culpá-lo de uma situação a qual ele não tem relação alguma.