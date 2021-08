Jojo Todynho curte férias em Cancún, no México - Reprodução Internet

Publicado 11/08/2021 08:19 | Atualizado 11/08/2021 08:25

Rio - Jojo Todynho está curtindo uns dias de descanso em Cancún, no México. E a cantora não gosta de passar despercebida: ela atraiu todos os olhares com seu modelit rosa pink bem decotado, que escolheu para dar um mergulho no mar.

"Una chica hermosa", escreveu Jojo na legenda da imagem. Os fãs também fizeram vários elogios. "Chama no poder", disse uma pessoa. "Que tiro foi esse?", perguntou outra, fazendo referência a uma música da própria Jojo.