Gabi Martins agradece apoio dos fãs após terminar namoro com Tierry - Reprodução Internet

Gabi Martins agradece apoio dos fãs após terminar namoro com TierryReprodução Internet

Publicado 11/08/2021 07:58 | Atualizado 11/08/2021 08:03

Rio - Gabi Martins agradeceu o apoio dos fãs e seguidores após confirmar o término de seu namoro com o cantor Tierry. Ela gravou um vídeo no Stories, do Instagram, falando sobre o assunto. "Quero agradecer o carinho e todas as mensagens lindas. Quero dizer que eu amo muito vocês e que são tudo na minha vida. Vocês me dão força para cantar e fazer o que eu amo. Para trabalhar... Muito obrigada", disse a ex-BBB.

fotogaleria

Publicidade

Nesta terça-feira, Gabi ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter depois de confirmar que seu namoro com o forrozeiro chegou ao fim. Ela confirmou o término para o colunista Leo Dias, do "Metropoles". "Ontem tivemos uma briga. Ele terminou. Até agora não sei o que vai ser da gente. Não estamos bem. Nos desentendemos. Acontece", disse.