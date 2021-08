Wagner Santiago - Reprodução

Wagner SantiagoReprodução

Publicado 10/08/2021 18:13 | Atualizado 10/08/2021 18:15

Wagner Santiago, ex-BBB18, teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais na segunda-feira. As imagens foram feitas para a plataforma OnlyFans, um site de conteúdo adulto pago, e tomaram conta das redes sociais. Em uma entrevista ao programa Fofoca Aí, da emissora paulista Gazeta, o ex-namorado de Gleici falou sobre o assunto.

fotogaleria

Publicidade

"Não fui eu que vazei. Não tenho nada a lucrar com o vazamento. Se fosse para vazar, teria vazado algum gatilho, não tudo tão explícito", disse Wagner, que aparece recebendo sexo oral de uma mulher no vídeo. Ao programa, ele lamentou a suspensão do seu perfil do Instagram, que tinha mais de um milhão de seguidores.

Publicidade

"Procuro tratar o assunto de maneira mais educativa do que como tabu. Nas redes sociais, as pessoas falam algumas besteiras se valendo do anonimato".

Wagner também falou sobre seus contratos após o vazamento do vídeo. "Não tenho perdido trabalho porque a indústria que mais consome é a adulta, nem tive problemas com contratos".