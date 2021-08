Beyoncé - reprodução do Instagram

Publicado 10/08/2021 17:35 | Atualizado 10/08/2021 17:37

Em entrevista para a revista norte-americana Harper's Bazaar, na qual a cantora ilustra a capa, Beyoncé compartilha um pouco sobre o cansaço da vida agitada nos palcos e como tem feito para contornar a situação com medidas alternativas.



Em um trecho da entrevista, a diva revelou ser adepta ao uso de canabidiol, substância presente na maconha, e completou afirmando que possui uma fazenda exclusiva de cultivo da planta. A decisão para o uso da planta para a cantora se deu após ela experimentar e conferir os benefícios contra o cansaço e inflamações.



“Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores e colocando minha própria interpretação nas coisas. Descobri o CBD em minha última turnê e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação que vem por não conseguir dormir” revelou a cantora.



Em outro trecho, Beyoncé revela o quão feliz está por poder usar medidas naturais e alternativas e de ver seus filhos podendo replicá-las.



“Encontrei propriedades curativas no mel que beneficiam a mim e a meus filhos. E agora estou construindo uma fazenda de maconha e mel. Eu até tenho colmeias no meu telhado! E estou tão feliz que meus filhos terão o exemplo desses rituais de mim. Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue na banheira com os olhos fechados, usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz. Tenho tanto a compartilhar… e há mais por vir!”, disse a cantora.



Vale a pena lembrar que Jay-Z, o marido da cantora e pai de seus filhos, é um dos maiores produtores de maconha dos Estados Unidos com sua empresa Monogram Cannabis.