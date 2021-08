Juliette e Neymar - Reprodução

Publicado 10/08/2021 16:54 | Atualizado 10/08/2021 16:57

Juliette está curtindo muito a casa nova. No fim de semana, a campeã do "Big Brother Brasil 21" ainda teve a companhia de Rafa Kalimann para curtir o primeiro fim de semana na residência . Nesta terça-feira, a ex-BBB postou uma foto no imóvel e recebeu elogio de ninguém menos que Neymar.