Publicado 10/08/2021 15:17 | Atualizado 10/08/2021 15:20

Marcos Mion comemorou a contratação na Globo com Boninho, nesta terça-feira. Nas redes sociais, o apresentador publicou um vídeo ao lado do diretor da emissora. Nas imagens, os dois aparecem brindando e comemorando o novo ciclo que se inicia.

O apresentador irá assumir as tardes de sábado, no lugar de Luciano Huck, no "Caldeirão". "Bem-vindo aqui", disse Boninho após o brinde.

"Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas sim, o maior sonho da minha vida profissional REALIZADO. Desde a honra indescritível de levar adiante o legado do ‘Caldeirão’ até comandar um formato original e inédito de reality no Multishow, a euforia de finalmente estar na maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país é acachapante! Agradeço com todo coração a todos que torceram tanto para que isso acontecesse”, comemorou o apresentador em um comunicado enviado pela emissora.