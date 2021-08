MC Bragança denuncia agressões - Reprodução Internet

Publicado 10/08/2021 14:08 | Atualizado 10/08/2021 14:19

Rio - A funkeira conhecida como MC Bragança usou suas redes sociais, onde é seguida por mais de 1,4 milhão de pessoas, para denunciar agressões que sofreu. Segundo a jovem, ela vem sendo agredida desde 2019. A artista compartilhou imagens de ferimentos, em que aparece com hematomas na boca, na área das bochechas e nos olhos.

"Eu não vou mais aceitar isso. Sempre me calei. Anos apanhando calada! Mas agora não vou me calar mais", disse a funkeira no Instagram. MC Bragança não deu detalhes sobre o autor das agressões. "Coitada da MC Bragança. Que tristeza ver uma mulher vítima de violência. Que esse agressor seja preso imediatamente", comentou um seguidor. "Gente, que absurdo isso com a MC Bragança. Que absurdo!", disse outra pessoa.

Recentemente, a cantora Pocah falou sobre violência doméstica em entrevista ao "Papo de Segunda", do GNT, e contou que sofreu agressões de seu ex-namorado enquanto ainda estava grávida da filha, que atualmente tem 5 anos.

"Esse relacionamento é completamente conturbado, era infernal pra mim e pra quem estivesse ao meu redor. Era terrível, e eu via o quanto era tóxico. Havia agressões físicas, verbais, psicológicas... E manipulação".