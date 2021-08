Mateus Solano busca Paula Braun no hospital com buquê de flores - Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2021 13:56

Rio - Mateus Solana aumentou o nível das metas de relacionamento ao buscar sua esposa, Paula Braun, no hospital, levando consigo um buquê de flores para a amada. A atriz compartilhou o momento romântico nas redes sociais e aproveitou para se declarar para o marido.

"Meu príncipe me buscando no hospital. Te amo. Obrigada por todo o apoio, companheirismo, alegria de viver. Gosto demais de viver contigo. Obrigada por se transformar a cada dia em alguém melhor, Mateus", escreveu Paula, em seus Stories do Instagram, sem revelar o procedimento realizado. "Recuperando da cirurgia que já, já conto para vocês. Estou viva! Deu tudo certo", contou em outro post. Mateus e Paula estão casados há 13 anos e são pais de Flora, de 10 anos, e Benjamin, de 6.