Luan Santana sensualiza de cueca amarela - Reprodução Internet

Publicado 10/08/2021 13:38 | Atualizado 10/08/2021 13:42

Rio - Luan Santana, de 30 anos, contou em entrevista ao podcast "No Flow" que já fez sexo com garotas de programa e negou a sua fama de "bom moço". O artista revelou, ainda, que geralmente as garotas não querem que ele pague pelo programa. "Nesses 14 anos de carreira, vi tanta coisa acontecer, já vivi muita coisa, mas sempre senti falta desse espaço, de ter um jeito diferente de falar com o público. As pessoas têm uma imagem de mim... Para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas", explicou o cantor.

Ele também contou que já frequentou a "zona". "Já fui em zona. Já fui em zona maneira e zona ruim. Meu sonho é ir numa muito ruim só para ficar olhando. Devem ter uns acontecimentos muito fod**. Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague por eu ser o Luan Santana".

O cantor falou também sobre sua relação com Juliette, que recusou ser a "Morena" de seu clipe. "Entendi quando a Juliette não aceitou o convite para gravar o clipe comigo. Ela tinha outros planos e projetos, mas a gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa".