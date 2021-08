Anitta e Lary Bottino - Reprodução DA Internet

Anitta e Lary BottinoReprodução DA Internet

Publicado 10/08/2021 14:30 | Atualizado 10/08/2021 14:51

Nesta terça-feira, a ex-participante do "De Férias com ex", Lary Bottino realizou uma sessão de perguntas em seu perfil no Instagram. Ao ser questionada sobre as novas amizades de Anitta, de quem a influencer foi muito amiga, Lary respondeu dando a entender que havia sido trocada e abandonada pela cantora.

A mensagem perguntava o que Lary achava da nova amizade de Anitta com Lucas Guedes e o blogueiro Rafa Uccman. Sua resposta foi: “Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova.”



Após Lary compartilhar sua resposta nos stories, perfis de fofoca repostaram o acontecido, em um perfil desses Anitta aproveitou para esclarecer e deixar sua resposta: “Se a pessoa for compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida eu mantenho por perto".



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GAROTO DO BLOG (@garotxdoblog)

Lary também respondeu o comentário de Anitta e relembrou a cantora de momentos que elas passaram juntas. "Exatamente do seu jeitinho de ter por perto pessoas que fazem tudo por você, como eu fiz e não preciso citar 1% e se desfazer quando você bem entender como você faz com metade deles. Esses de 1 anos não conheci. Nenhum deles esteve por exemplo quando você tava internada com trombose e só eu estava ali. Quando engoli diversos reflexos da sua personalidade e seu jeitinho e nunca deixei de estar ali. E graças a Deus não me aproximei precisando de nada, e continuo não precisando".