Ex-BBB Gil do Vigor e Marina Ruy BarbosaReprodução Internet

Publicado 10/08/2021 15:30 | Atualizado 10/08/2021 15:35

Rio - Marina Ruy Barbosa é fã de Gil do Vigor. A atriz encontrou o ex-BBB na tarde desta terça-feira e compartilhou uma foto com ele nos Stories, do Instagram. "Genteeee! Olha esse encontro. @gildovigor fiquei muito, muito, muito feliz de te conhecer", se derreteu a atriz na legenda da imagem.

Gil, que foi contratado pela Globo após deixar o BBB, se prepara para passar uma temporada nos Estados Unidos, onde vai fazer o seu pós-Doutorado. "Entrega do visto! O coração acelera porque nunca imaginei que este dia chegaria. Vontade louca de chorar (e ainda não fiz a entrevista), pois, se conseguir o visto, poderei finalmente dizer que meu sonho se tornou realidade. Gente, sonhem, o sonho transforma!", disse na ocasião em que recebeu o visto.