Anitta e Jair BolsonaroReprodução/Montagem

Publicado 10/08/2021 15:35 | Atualizado 10/08/2021 15:37

Rio - Anitta não está satisfeita com a gestão de Jair Bolsonaro (sem partido). Em uma publicação no Twitter, ela disse que o presidente está gastando tempo com projetos de voto impresso enquanto o Brasil está "se desfazendo" por conta da pandemia e da crise econômica.

A cantora fez uma publicação no Twitter criticando as decisões do presidente. "O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes...e o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso...alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que ta precisando de verdade no Brasil", disse a cantora.

Em outra publicação, ela disse que é irônico o presidente pedir voto impresso apesar de ter sido eleito pela urna eletrônica. "Parece uma piada... o cara que faz seu marketing e sua campanha eleitoral toda baseada em Internet, fake news e tecnologia robô agora quer que o povo vote impresso", disse.

Anitta completou criticando o desfile militar que Bolsonaro fez nesta terça-feira (10), para mostrar o poderio das Forças Armadas . "Até a diretora da minha escola cancelava o desfile do pelotão da bandeira quando tinha uma chuva ou um empecilho do tipo. O cara com o país acabando tá fazendo desfile... olha... vou te falar, viu. Imaginando os presidentes dos outros países sentindo aquela vergonha alheia", disse.

"E não pensem vocês que ter boa relação com outros países só afeta a vida do rico. Não, não! Um país com boas relações internacionais consegue muitas aberturas pra oportunidades que são sentidas pela sociedade inteira. Do rico ao pobre", disse e completou com mais uma crítica ao presidente: "E é isso que o Bolsonaro tá fazendo cada dia mais e mais. Pegando a imagem do nosso país e jogando no esgoto. Nenhum outro país quer ter relações com o Brasil nesse momento. Estamos isolados do mundo. Tudo graças a esse energúmeno que só olha pro próprio umbigo".

Confira as publicações de Anitta:

