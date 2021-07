Anitta curte Disney com amigos e o novo namorado biolionário - reprodução internet

Publicado 27/07/2021 17:22 | Atualizado 27/07/2021 17:28

O namoro de Anitta com o empresário judeu americano Michael Chetrit chegou ao fim. Segundo a Vogue Brasil, a cantora marcou presença no show do Harmonia do Samba em Fort Lauderdale, na Flórida, e enquanto dividia o palco com Xanddy no final de semana, revelou estar solteira novamente.

A coluna tinha cantado a pedra que Anitta estava namorando Michael Chetrit, de 28 anos, filho de um investidor imobiliário de Nova York, nos Estados Unidos. Os dois se conheceram em Miami e foram vistos juntos pela primeira vez na festa de 28 anos da cantora, no dia 27 de março.