Publicado 27/07/2021 16:51

Quase dois meses depois da morte prematura do filho, João Miguel, Whindersson Nunes ainda não superou a perda do bebê com 22 semanas de gestação. Na madrugada desta terça-feira (27), o humorista surpreendeu os seguidores ao mostrar que tinha organizado caixinhas de lembranças para os primeiros marcos do filho, como o primeiro dentinho, a primeira mecha de cabelo, a pulseira da maternidade e a queda do cordão umbilical do bebê.

"Dói tanto essas caixinhas vazias. Te amo, filho. Muita saudade. Minha e da sua mãe", escreveu Whindersson na legenda da publicação se referindo também a estudante Maria Lina Deggan.

