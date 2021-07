Bruno Pinheiro e Jenny Miranda - Reprodução

Bruno Pinheiro e Jenny MirandaReprodução

Publicado 27/07/2021 16:38

A influenciadora e filha da cantora Gretchen, Jenny Miranda está vivendo um novo amor há pouquíssimo tempo. Bruno Pinheiro é o nome do eleito da também modelo, que em março anunciou a sua separação do jogador Artur Jesus, após cinco anos de casamento. Ela chegou a reatar com o ex no mês seguinte, mas a reconciliação não deu certo e agora os dois mantém uma relação de amizade e cumplicidade na criação do filho Enrico, de 2 anos. Jenny já circula com o empresário e assume que é do time que acredita sempre no amor.