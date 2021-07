Luana Piovani - Reprodução

Publicado 27/07/2021 09:02 | Atualizado 27/07/2021 09:14

Os três filhos de Luana Piovani com o surfista Pedro Scooby estão de férias no Brasil com o pai. O primogênito Dom, de 9 anos, que tem um perfil no Instagram para chamar de dele, compartilhou um registro do momento em que curtia uma pista de skate em São Paulo. No entanto, o pré-adolescente estava sem equipamentos de segurança e acabou levando uma chamada da mãe famosa via rede social mesmo.

Mas antes do 'puxão de orelha', Luana se derreteu pela cria. "Meu coração explode em orgulho e amor, meu amor. E realmente adoraria te ver mais preocupado com sua segurança. Só eu sei o que eu passo", escreveu ela ao ver o vídeo do filho fazendo manobras mais arriscadas sem sequer um capacete na cabeça.

