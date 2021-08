Beyoncé - Reprodução

Publicado 10/08/2021 15:46 | Atualizado 10/08/2021 15:54

Nesta terça-feira, saiu uma entrevista e sessão de fotos de Beyoncé para a revista norte-americana "Harper's Bazaar". A cantora será capa da edição de setembro ilustrando a nova coleção de sua marca ‘Ivy Park’.



Na entrevista, a cantora revelou que vem trabalhando no estúdio há um ano e meio "Com todo o isolamento e injustiça do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente. Sinto um renascimento emergindo e quero participar da criação dessa fuga de todas as maneiras possíveis. Estou no estúdio há um ano e meio".



"Às vezes, leva um ano para eu pesquisar pessoalmente em milhares de sons para encontrar o bumbo ou o toque de caixa certo. Um refrão pode ter até 200 harmonias empilhadas. Mas mesmo assim, não há nada como o amor, paixão e cura que sinto no estúdio de gravação", disse a cantora.



E então afirmou: "Depois de 31 anos, é tão emocionante quanto quando eu tinha nove anos. Sim, tem música vindo aí". Ainda sem datas e mais informações sobre o novo projeto, a espera é de que venha uma nova fase musical da cantora.



Ainda na entrevista, Beyoncé revelou seus sentimentos com a chegada dos 40 anos: "Meu desejo é que meus 40 anos sejam divertidos e cheios de liberdade. Quero sentir a mesma liberdade que sinto no palco todos os dias da minha vida".



"Eu fiz tanto em 40 anos que só quero aproveitar minha vida. É difícil ir contra a corrente, mas ser uma pequena parte de algumas das mudanças atrasadas que estão acontecendo no mundo é muito gratificante", continuou a diva.



Beyoncé completará 40 anos em 4 de setembro e já se encontra como uma das cantoras mais bem-sucedidas das últimas décadas.