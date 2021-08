Ex-BBB Ariadna expõe briga antiga com Lary Bottino após influenciadora mandar indireta para Anitta - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Ariadna expõe briga antiga com Lary Bottino após influenciadora mandar indireta para AnittaReprodução/Instagram

Publicado 10/08/2021 17:45

Rio - Depois de Nicole Bahls , Ariadna Arantes é mais uma celebridade a defender Anitta após Lary Bottino, ex-participante do "De Férias com Ex", alfinetar a cantora por suas amizades . A ex-BBB usou seus Stories do Instagram para expôr uma situação específica e mandar um recado para a influenciadora, apesar de não citar o nome de Lary.

"Só toma no c* quem não tem caráter", iniciou a ex-participante de "No Limite". Em seguida, Ariadna releta a história de uma pulseira sua que Lary teria pegado sem autorização e usado para diversas situações até devolver após brigas.

"Fui lá, fiz meu barraco mesmo porque a pulseira era minha. Ela paga e demora 3 meses pra chegar. Chegou. A história acabou", continua Ariadna. "Aí a menina injustiçada que pega pulseira de madrugada vem dizer que é boazinha e que tomou no c*. Mona, tá sem engajamento? Reclama com o Instagram. Mas para de ficar arrumando treta que nem a Anitta nem eu lembramos da sua existência. Vai trabalhar, p*rra", finalizou a ex-BBB.