A ex-BBB Marcela Mc Gowan e a namorada Luiza compartilharam com os seguidores, na noite desta terça-feira, momentos da viagem para Dubai. O detalhe? A cantora Luiza foi barrada no aeroporto por causa de um cigarro eletrônico.



Marcela contou que a namorada estreou em sua primeira viagem internacional com uma surpresa. "A Lu chegou e já foi parada no aeroporto. Coitada", falou a ex-BBB.



Luiza, então, explicou o motivo do susto no aeroporto. "Talvez seja porque eu estava de chinelo. Não foi, não. É porque eu trouxe o 'pode' [cigarro eletrônico] para cá e tem a essência dele, que estava dentro da mochila. Aí eles me pararam por isso. Barrada em Dubai", explicou Luiza.



Marcela Mc Gowan deixou escapar que essa será a primeira parte da viagem romântica das duas. A ex-BBB também mostrou aos seguidores detalhes do quarto luxuoso e até uma banheira onde vai relaxar após 14 horas de viagem.