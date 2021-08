Camilla de Lucas - Brunno Rangel/Quem

Publicado 10/08/2021 18:34

Rio - Camilla de Lucas usou suas redes sociais, nesta terça-feira (10), para compartilhar sua indignação com a demora na campanha de vacinação contra a covid-19 no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A influenciadora e ex-BBB cobrou mais agilidade da prefeitura da cidade para acelerar o processo.

"Pelo amor, nada de chegar minha idade para vacinar. Prefeitura de Nova Iguaçu, bora acelerar esse processo aí! Em outros municípios meus amigos de 20 anos já tomaram, aqui ainda tá nos 30", escreveu Camilla em publicação no Twitter.

Em seguida, uma internauta comentou que a demora poderia ser motivada pelo tamanho do município, mas a ex-BBB, que irá apresentar um quadro no "The Masked Singer Brasil" , citou outra cidade da Baixada Fluminense para justificar sua revolta.

"Amiga é que Nova Iguaçu é grande para caraca também", explicou uma seguidora, ao que Camilla de Lucas respondeu: "Bicha eu sei, inclusive acabei de olhar para ver a idade em Caxias porque lá também é enorme e já tá em 20 anos."

Confira as publicações de Camilla:

