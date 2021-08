Luiza Brunet defende Yasmin e diz que filha está sendo perseguida

Luiza Brunet - Reprodução

Publicado 08/08/2021

Outra grande polêmica está relacionada ao fato de Yasmin não ter um bom relacionamento com Simone Medina, sua sogra. Por esse motivo, ela e Gabriel se afastaram da família do surfista. Rio - A ex-modelo Luiza Brunet se pronunciou sobre os ataques que sua filha, Yasmin Brunet, tem recebido nas redes sociais nos últimos tempos. Yasmin, que é esposa do surfista Gabriel Medina, não pode ir para Tóquio com ele e chegou a trocar farpas com internautas e outros atletas, como a skatista Leticia Bufoni.Outra grande polêmica está relacionada ao fato de Yasmin não ter um bom relacionamento com Simone Medina, sua sogra. Por esse motivo, ela e Gabriel se afastaram da família do surfista.

Para Luiza, a filha está sendo perseguida. "Perseguição. Ela passa por isso, mas está bem e tranquila. Ela está observando. De vez em quando, ela coloca uma coisa ali e outra ali, o que é natural. Você não consegue ficar 100% ilesa a algum tipo de comentário abusivo e agressivo", disse.



A ex-modelo afirma ainda que busca dar orientações para que a filha consiga passar por essa fase de forma leve, encarando tudo como forma de aprendizado. "O sofrimento serve para melhorarmos. Quem não melhora não vai ser nunca uma pessoa evoluída", afirmou. "Eu falo para a Yasmin: 'Você não é nada disso que estão atribuindo a você'. Então siga no seu propósito com o seu marido. Não deixe que esses comentários te contaminem'", continuou.



Luiza também é militante pelos direitos da mulher e afirma que os julgamentos atribuídos a Yasmin e contra ela mesma são "doentios". "São juízes da internet que magoam, destroem e matam mulheres e adolescentes. A única maneira de nos mantermos com a saúde mental em dia é não deixar que isso interfira na nossa vida", disse.

