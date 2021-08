Xand Avião, Águida Hadassa, Adryan Alexandre, Enzo Temóteo e Isabella Temóteo - Divulgação

Xand Avião, Águida Hadassa, Adryan Alexandre, Enzo Temóteo e Isabella TemóteoDivulgação

Publicado 08/08/2021 08:00

Amanhã é comemorado o Dia dos Pais. E ninguém melhor para falar sobre paternidade que alguém que é pai de quatro! Vivendo todas as fases da criação de um filho - Xand já passou pela fase de criar bebê, criança, adolescente e jovem adulto -, o cantor compartilha como é uma das experiências que define como “a mais transformadora da vida”. E olha que estamos falando de alguém que faz sucesso no país inteiro.

fotogaleria

O forrozeiro é pai de Águida Hadassa, de 20 anos, Adryan Alexandre, de 18, Enzo Temóteo, 13 e Isabella Temóteo, de 9. Os dois mais novos são frutos da relação com Isabele Temóteo. Mas, se engana quem pensa que, depois do primeiro, a criação fica mais fácil.“Não fica mais fácil, não. Você toma jeito na criação, no jeito de cuidar. Mas cada filho vem com uma personalidade diferente que nós, pais, temos que aprender a cuidar de acordo com ela”, revela Xand.Passando por todas as fases etárias de um filho, o cantor enfrenta um desafio diário na criação deles. “Ser pai é para sempre. Meus filhos estão crescendo, cada um com uma idade e todo dia é uma dúvida nova, um assunto novo, um desafio. No mundo que estamos hoje está mais complicado ainda, então, pros pais, a dificuldade só vai aumentando. Em poder guiar, em poder fazer o que é certo e errado. Em falar sobre o que é certo e errado. Aqui em casa a gente fala sempre sobre tudo: drogas, sexo, isso pode, isso não pode, está certo ou não está. Nós criamos filho para o mundo, mas a gente sempre tenta dar um direcionamento. O desafio nunca acaba e cada dia o desafio só aumenta, junto com a idade deles”, conta.Com shows pelo Brasil inteiro (que foram interrompidos por causa da pandemia do coronavírus), uma das maiores dores quanto pai é não poder corresponder às expectativas dos quatro filhos. Segundo Xand, tanto os meninos, quanto as meninas, sempre o procuram para tirar dúvidas e pedir conselhos, momento que o cantor define como: “me sinto quase um rei”. Mas, quando acontece dele decepcioná-los, Xand perde a majestade e assume as consequências.“Não sou um pai perfeito. Eu sou cheio de falhas. E sei que já falhei, e sei que ainda vou. Quando vejo que errei, vou lá e peço desculpas. E a parte que machuca meu pai é a saudade de mim”, explica Xand, que também conta qual foi a maior mudança que a paternidade trouxe. “Ser pai é uma experiência transformadora. Parece que gira um botão dentro de você na hora que a criança nasce. Minha cabeça gira em torno deles. Tudo o que faço de novidade, já quero chegar em casa e contar”.Brigas, desentendimentos e dias ruins acontecem em todas as famílias, mas, para a de Xand, o segredo para contornar as situações é bem simples. “Primeiro amor, respeito e verdade. A minha família não é perfeita. Nenhuma é. Sempre tem brigas, mas o importante é saber resolver. Com verdade, respeito e amor a gente consegue manter a família unida. Não existe família de margarina. O importante é que a gente se resolve”.