Toda decotada, Andressa Urach faz sucesso no aeroporto

São Paulo - Andressa Urach está mesmo diferente! A modelo embarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com um modelito bem provocante e decotado, com estampa animal. A musa ainda mostrou a marquinha do biquíni, provando que está com o bronzeado em dia. Andressa fez o maior sucesso enquanto esteve no local e posou para fotos com vários fãs.

