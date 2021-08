Tierry e Gabi Martins - Reprodução

Publicado 11/08/2021 09:09

Rio - Nossa, o que está rolando? A cantora Gabi Martins e o cantor Tierry se apresentaram juntos, na noite desta terça-feira (10), no "Música Boa Ao Vivo", programa comandado por Ivete Sangalo.

Tierry e Gabi cantaram o feat "Prints", música que marcou o início do namoro dos dois. No entanto, nesta terça-feira (10), Gabi e Tierry anunciaram o término do relacionamento e pegaram os fãs de surpresa.

Ivete Sangalo, Israel & Rodolffo e Márcio Victor, do Psirico, dançaram perto do ex-casal e a apresentadora brincou. "Entreguei tudo", disse Ivete. No fim da apresentação, porém, Tierry beijou a testa de Gabi Martins e a web ficou sem entender.

Veja reações:

Claro q terminaram. Tierry sem aliança e deu um beijo na testa. Kkk#MusicaBoaAoVivo — Uai Bastiana... Azedou aí? (@BBBestinha) August 10, 2021

Momento constrangedor no música boa ao vivo, Gabi Martins e Tierry cantando juntos e acabaram de terminar. Coitados, gente... — Crixxxxxxzzzzz (@crislaine_rosa) August 10, 2021

Gente, Gabi martins e tierry não tinham terminado o namoro? Eu to chocado com eles cantando de mãos dadas agora no musica boa — Alissinho cancelado (@AlissonDougl) August 10, 2021