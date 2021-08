Luisa Sonza, Juliette e Luan Santana fazem sucesso com fãs após live

Rio - Luiza Sonza, Juliette e Luan Santana participaram de uma live na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. Os artistas fizeram o maior sucesso com os fãs e posaram para fotos com seus admiradores ao deixar o local. Juliette estava deslumbrante com um vestido longo vermelho todo brilhoso. Luisa Sonza também mostrou sua boa forma com um modelito cheio de recortes.

